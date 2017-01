Waidmannsdorfer Narren suchen noch Verstärkung

15.01.2017, 16:30 Uhr

Die Waidmannsdorfer Faschingsgilde ist im Vorbereitungs-Endspurt und sucht noch Verstärkung für Faschingdienstag.

WAIDMANNSDORF. Wai-Wai: Jetzt beginnt die heiße Phase für die Faschingsgilde Waidmannsdorf. Obmann Günter Brommer und sein siebenköpfiges Team haben nun bis zum Umzug am Faschingdienstag, heuer am 28. Februar, alle Hände voll zu tun. Am kommenden Wochenende beginnen zum Beispiel die Aufbauarbeiten für den großen Umzugswagen. "Wir benötigen circa fünf bis sechs Wochenenden", sagt Brommer. Jedes Jahr wird der Wagen der Gilde nach einem anderen Motto gestaltet. "Die Baustoffe stellt uns seit vielen Jahren dankenswerter Weise Öbau Egger zur Verfügung", so Brommer. Vor Schaulustigen versteckt wird das Werk bis zu seinem großen Auftritt in einer Halle von Elektro Dullnig. Soviel kann Brommer verraten: "Das Thema ist heuer natürlich – Stichwort Bootlizenzen am Wörthersee – die Schifffahrt."

Nicht auf Größe kommt es an

Buntes Programm

Buttons für guten Zweck

Neue Route seit einem Jahr

Wie jedes Jahr kann es dem Obernarr von Waidmannsdorf nicht bunt und vielfältig genug sein, weshalb er noch Teilnehmer für den Umzug sucht. "Jeder ist willkommen. Ob Einzelpersonen, Firmen Familien oder Vereine", so Brommer. Vor allem Fußgruppen suche er noch, es müsse nicht immer der große Umzugswagen sein. "Besonders gut kommen jene an, die sich gemeinsam zu einem Thema verkleiden, wie Schneewittchen, Herr der Ringe oder die Barbapapas", gibt Brommer einen Tipp.Für die originellsten Gruppen gibt es jedes Jahr Preise zu gewinnen, heuer u. a. eine komplette Grillparty für 20 Personen.Auch heuer gibt es rund um den Umzug ein breites Rahmenprogramm, wie die Kindernarren-Olympiade. "Meine Frau und ich haben uns das vor zwölf Jahren einfallen lassen, da wir die vielen Kinder, die auf die Umzugswägen warten, so lange unterhalten wollten", sagt Brommer. Immerhin dauere es knapp zwei Stunden, bis die Narren wieder am Endpunkt in der Luegerstraße eintreffen. "Seitdem fahren wir selbst auch nicht mehr auf dem Wagen mit, sondern veranstalten die Olympiade", sagt Brommer.Jedes Jahr können bei der Faschingsgilde Waidmannsdorf auch Ansteck-Buttons um zwei Euro erstanden werden. "Heuer wird mit diesem Einnahmen über Kärntner in Not ein bedürftiges Kind aus Klagenfurt unterstützt", informiert Brommer.Die Route für den Umzug wurde vergangenes Jahr verkürzt. "Auf Wunsch der Bürgermeisterin werden wir das auch heuer so beibehalten", sagt Brommer. Der Umzug startet um 14.15 Uhr in der Luegerstraße, führt über den Baumbachplatz und die Siebenhügelstraße zum Hauptmann-Hermann-Platz, weiter geht es über die Kanaltalerstraße und den Baumbachplatz wieder zurück zur Luegerstraße.