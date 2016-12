03.12.2016, 11:30 Uhr

Das Tiko veranstaltet ein Wichtelspiel. Tiere werden den Wichteln zugelost.

Tiere beschenken

KLAGENFURT. Das TIKO veranstaltet auch dieses Jahr wieder das Wichtelspiel. Tierliebhaber können jenen Tieren, die bis 17. Dezember kein neues Heim gefunden haben, ein Weihnachtsgeschenk vorbeibringen. Heuer können die "Wichtel" auch ihr Tier persönlich kennen lernen. Ab 7. Jänner können Tierbegegnungen mit den Wichtelhunden vereinbart werden.Zu dem Wichtelspiel kann man sich entweder auf der Facebook-Seite (tikotiere) oder per Mail an office@tiko.at anmelden. Den Interessenten wird dann ein Tier aus der Wunschliste zugelost. Das Geschenk kann man entweder persönlich oder per Post beim Tiko abgeben. Sollte das Wichteltier bereits ein neues Zuhause gefunden haben, wird den Interessenten ein anderes Tier zugelost.