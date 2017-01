WohnTraumCenter: Neu in Klagenfurt

31.01.2017, 16:01 Uhr

Die Raiffeisen-Landesbank setzt einen strategischen Schwerpunkt in der Haus- und Wohnungsfinanzierung.

Für Haus- und Wohnungsfinazierungen gibt es in der Raiffeisenbank ab sofort ein neues Kompetenzzentrum: "Mit dem Raiffeisen WohnTraumCenter wird ein modernes Beratungskonzept für Haus- und Wohnbaufinanzierungen geschaffen", erklärt Raiffeisenvorstand Peter Gauper. Finanzierungsanfragen wurden bisher direkt in den Bankstellen vom jeweiligen Betreuer abgewickelt, mit dem WohnTraumCenter kommt eine zusätzliche Fachebene hinzu. Verglichen werden die Bankstellen mit Allgemeinmedizinern, im WohnTraumCenter sitzen die Fachärzte. Vom Erstgespräch bis zum Abschluss begleitet neben dem Bankbetreuer ein Wohnraumspezialist die Kunden.

340 Neubaueinheiten

Die eigenen vier Wände stehen in der Bedürfnispyramide ganz oben. Das Wohnbaufinanzierungsgeschäft verzeichnet überdurchschnittliches Wachstum. Durchschnittlich werden in Kärnten jährlich 3.300 Wohnungen baubewilligt, in Klagenfurt gibt es etwa 340 Neubaueinheiten im Jahr. Wohnungseigentum zählt zu großen Lebenszielen vieler Menschen. Vor allem im Alter stellen wegfallende Mietzahlungen eine Erleichterung dar."Gespräche sind im eigenen Rohbau am angenehmsten", so Gernot Matschnig von der Raiffeisenbank. Deshalb herrscht im WohnTraumCenter Baustellenatmosphäre, wie etwa in einem Beratungsraum mit Ziegel- oder auch Holz-Schwerpunkt, mit Palletten als Sitzflächen.