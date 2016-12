Zwei Megakonzerte im Stadion für 2017 fixiert

01.12.2016, 15:19 Uhr

Elton John kommt am 15. Juli. Robbie Williams wird das Stadion am 29. August rocken. Kartenvorverkauf läuft laut Veranstalter gut.

Stadion neu positionieren

KLAGENFURT. Sir Elton John und Robbie Williams werden im kommenden Sommer das Klagenfurter Stadion zum Beben bringen. Heuer fielen mehrere geplante Großveranstaltungen unter ihnen auch ein Konzert der Rechtsunsicherheit rund um die Permanentmachung des Stadions zum Opfer. Im Jänner konnte der Rechtsstreit mit einer Anrainerinitiative beendet werden."Nachdem nun Rechtssicherheit geschaffen wurde, können wir den Sportpark als moderne Veranstaltungsstätte positionieren. Wir freuen uns sehr, schon im nächsten Jahr zwei Weltstars der Superlative begrüßen zu können", sagte Bürgermeisterin Maria Luise Mathiaschitz. Sportpark Geschäftsführer Gert Unterköfler verwies auf die Entwicklung des Stadions. "Das Kind Stadion hat nach schwierigen Anfangsjahren nun laufen gelernt. Man kann stolz sein, wie sich der Sportpark entwickelt hat", erklärte Gerd Unterköfler.

Shows der Superlative

Kartenverkauf bereits angelaufen

Termine:

Die beiden Superstars hat Ewald Tatar von "Barracuda Music" nach Klagenfurt geholt. "Elton John wird eine rund dreißig Meter breite Bühne nach Klagenfurt bringen. Insgesamt 18 Lastwägen sind für den Transport der technischen Ausrüstung notwendig ein echtes Klangerlebnis ist also garantiert", erklärt der Veranstalter. Wie die Bühne von Robbie Williams ausschauen wird, konnte Tatar noch nicht sagen. "Sie wird bis zum Stadiondach reichen und siebzig Meter breit sein. Man darf gespannt sein, was sich Mister Entertainment für Klagenfurt einfallen lässt", sagt Tatar.Für das Elton John Konzert wurden 20.000 Karten aufgelegt, laut dem Veranstalter ist die Hälfte bereits verkauft. Für das Robbie Williams Konzert wurden von den 30.000 Tickets schon 20.000 an den Mann oder die Frau gebracht.15. Juli: Elton John "Wonderful Crazy Night Tour".29. August: Robbie Williams "The Heavy Entertainment Show".