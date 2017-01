Jänner 2017 - FEINSTAUB-ALARM in Klagenfurt am Wörthersee -Viele Kärntner Medien berichten über das massive Feinstaubproblem 2016.

06.01.2017, 09:43 Uhr

Bereits im Jahr 2016, haben genau diese Politfunktionäre (bei schon rund 20 Überschreitungstagen) noch was ganz anderes gesagt bzw. behauptet.Die Beispiele..- am 23.03.2016 im Kurier (bei 19 Überschreitungstagen) - Frey hat einen "Einsatzplan" in der Schublade - werden weitere Überschreitungen registriert, kommt der Feinstaubkleber zum Einsatz. Und im Ernstfall müssen wir Straßenzüge sperren.- in der Gemeinderatssitzung am 26.04.2016 - ein Feinstaubproblem haben wir erst dann, wenn wir die gesetzlichen 35 Tage überschritten haben.

der u.a. auch Referent der Umweltabteilung ist, sollte zumindest die österreichischen Gesetze kennen - oder?Welche Straßenzüge wurden wann gesperrt?Und den Einsatz von Feinstaubkleber rund um die Messstellen lehnen wir ab!- in der Gemeinderatssitzung am 26.04.2016 - Ich möchte da noch etwas ergänzen, weil ich etwas nicht im Raum stehen lassen möchte, dass Klagenfurt nämlich ein Feinstaubproblem hat. Das hatten wir.- Aber in den letzten Jahren muss ich wirklich sagen, haben diese Maßnahmen gegriffen. Wir sollten das auch so belassen.Laut derhätte Klagenfurt kein Feinstaubproblem, weil die gesetzten Maßnahmen gegriffen haben?Wer kennt diese Maßnahmen?Und warum hatten wir, trotz dieser "Maßnahmen die gegriffen haben" im Jahr 2016 insgesamt 29 Überschreitungstage?-in der Presseaussendung des Landes am 03.08.2016 (22 Überschreitungstage) -- Wir sind mit unseren Maßnahmen zur Feinstaubreduktion damit am richtigen Weg, zeigt sich Holub erfreut.Herr Landesrat, wer (außer Ihnen) kennt diese Maßnahmen des Landes?Ich finde, was sich da im Umfeld unserer Politfunktionäre abspielt, ist nicht mehr nachvollziehbar und kaum noch zu ertragen!Vorschlag: Wir gründen rasch BÜRGERINITIATIVEN etc. und erarbeiten uns umgehend umsetzbare Verbesserungsmaßnahmen!