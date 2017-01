KÖNNEN STEUERGELDER AN BEVÖLKERUNG ZURÜCKGEBEN?

13.01.2017, 13:55 Uhr

Frage: WARUM nehmen Sie es den Bürgern zuerst weg? Wie ZB. die erst im Jahr 2015!!! eingeführte Totenbeschaugebühr im LKH Klgft.?!Die gab es zum Unterschied zu Villach jahrzehnte vorher nicht! Werde Ihnen sagen warum. Weil es zwar viele Abteilungen in der Sache in Stadt und Land gibt, es aber alle wohlweislich jahrelang verschlafen haben... das es da eine Verordnung aus dem Jahr 1797!! unter Kaiser Karl II gibt, der in einem Dekret alle Bürgermeister des " Reiches " zu obersten Totenbeschauern erklärte... ( es gab noch keine Pathologie, und die Menschen fürchteten, lebendig begraben zu werden) So sollte eine "Amtsperson"darüber entscheiden, ob jemand tot ist oder nicht!!!??Ein gefinkelter Bürgermeister, wie Manzenreiter es in Villach war, hat dies vor fast 30 Jahren ausgegraben, und dadurch abgeleitet das er eine Totenbeschaugebühr auch im LKH Villach kassierenkönnte, ohne dafür selbst oder die Gemeinde einen Finger rühren muss! Das Gesetz, offenbar so bequem wurde nie abgeändert, nie wurde eine Differenzierung zwischen dem Ableben außerhalb eines LKH, das sehr wohl eine Leistung der Gemeinde in der Totenbeschau beinhaltet, als im LKH, wo dies seit Jahrzehnten die ausgebildeten Pathologen übernehmen! Noch dazu verweigern diese Pathologen ( KABEG) jegliche Gebühr für diesen allerletzten Dienst an Ihren Patienten!Erst durch meine massiven Einwände bei allen dafür zuständigen Abteilungen der Landesregierung, ist man daraufgekommen... Und hat, obwohl mir persönlich das Gegenteil ( Abschaffung der Totenbeschaugebühr im LKH) es mit 1.03.2015 eingeführt! Der selbe Beamte, der in der Abteilung 3( Gemeindegebühren) mir dies ins Gesicht versprochen hat, hat er als Gemeinderat ( Ihrer Fraktion) dafür gestimmt, diese unverschämte, pietätlose Gebühr ohne jegliche Leistung der Gemeinde, einzuführen!!Mehr als Perfide eingefädelt!Sie sprachen davon, daß diese Gebühr, Ihnen vorgeschrieben wird.... Erstens kann auch keine Abteilung der Landesregierung einer Statutarstadt wie Klgft. eine Gebühr vorschreiben, und schon gar nicht eine Gebühr ohne nachweisbare Leistung!Außerdem, was ist mit der entgangenen Gebühr, Jahrzehnte die verschlafen wurden... Niemand zuständig?!Sie brauchen den Menschen keine Steuern zurück geben, Frau Bürgermeisterin, Sie sollen nur darauf achten, daß solche " Gebühren " abgeleitet vom Jahr1797 erst gar nicht eingeführt werden!Es geht dabei im Jahr um rund € 120 000,- die ohne jegliche Leistung kassiert werden. Dies trifft, weil es keinerlei Ausnahmen gibt, insbesondere auch jene Bevölkerung die AN ODER UNTER DER ARMUTSGRENZE LEBEN MÜSSEN!!Sofort abzustellen!!Gordon Kelzgordon.kelz@a1.net