Koralm Hochleistungsbahn Klagenfurt/Villach: viele Fragen, kaum Antworten

10.12.2016, 14:48 Uhr

Soweit die Bürger und die Anrainer das beurteilen können, ist das HL-Teilstück zwischen Klagenfurt und Villach bereits für den HL-Vollbetrieb ausgebaut.Und was die im Vorfeld diskutierten Tunnelanlagen nördlich des Wörthersees betrifft, ist auch dieser "Wunschtraum aus der Hypo-Zeit" schon vor langer Zeit geplatzt, das jedenfalls vermuten viele Anrainer.

Laut Herrn Ing. Posch/ÖBB gibt es auch keine Untertunnelung der Bestandsstrecke durch Klagenfurt am Wörthersee.Sofern nicht noch einige "Wunder" geschehen, wird also der zusätzliche Güterbahnverkehr für Europa auf der baltisch-adriatischen Achse im Großraum Klagenfurt/Villach und durch das Tourismusgebiet Wörthersee auf der "Bestandstrasse" geführt.Daher liebe Stadt- und Landespolitiker, das Thema "Bahnlärm durch die HL" ist unerledigt und die Anrainer warten auf Antworten ....- In welchen Abteilungen bzw. Schubladen liegen die Projektunterlagen und wie lange noch?- Gibt es schon eine Arbeitsgruppe - HL und Anrainer Lärmschutz - und welche konkreten Ergebnisse gibt es schon?- Welche Maßnahmen sind geplant, um den Bahnlärm in den Wohngebieten zu reduzieren?- Wird es auch Nachtfahrverbote etc. für die Güterzüge geben?- Usw., usw......