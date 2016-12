TOTENBESCHAU IN KLAGENFURT......!!!?

28.12.2016, 09:24 Uhr

Klgft. Mehrparteienhaus, Lift! Mann in Begleitung seines Schwiegersohnes im Lift, als der betagte Herr plötzlich zusammenbricht und binnen Minuten verstirbt....( Vaskulitis, inneres Verbluten)Bestattung wird verständigt, doch ohne Totenbeschau keine Bestattung... Und da fängt es an, pietätlos und skurril zu werden, denn die von der Stadt bestellte Totenbeschauerin weigert sich innerhalb der nächsten4 Std. zu kommen, Sie habe keine Zeit!Angehörige verständigen die Polizei, die auch gleich vor Ort ist und erkennt, das man den Bedauernswerten nicht an dieser Stelle in seinem Blut liegen lassen kann und verständigt den Polizeiarzt!Der macht die Totenbeschau und gibt die Leiche der Bestattung frei! ( Die Angehörigen können dem Polizeiarzt eindeutige Befunde des Verstorbenen vorlegen, das dieses tragische Ereignis erklärt)!Wenn man nun glaubt, daß schlimme Ereignis sei abgeschlossen, der irrt... Eigentlich beginnt es erst!Nach Wochen bekommen die Hinterbliebenen eine Rechnung über eine Totenbeschaugebühr...Von der Gemeinde Klgft.....?? Genau von jener Gemeinde, deren Ärztin es ablehnte eine Totenbeschau durchzuführen... Zahlung wurde abgelehnt... Nach vielen weiteren Wochen, nun eine Mahnung über die Kosten ( einer nicht durchgeführtenTotenbeschau)!! Die Hinterbliebenen wenden sich an die Presse, damit kommt " Bewegung " in die Angelegenheit und der Leiter der zuständigen Gemeindeabteilung ist bemüht, das ganze herunterzu-spielen mit den Worten " mit Fingerspitzengefühl " können wir das erledigen....Das Fingerspitzengefühl lässt in diesem Fall, Frau Bürgermeisterin Dr. Mathiaschitz seit 1.03.2015 gänzlich vermissen, als auch wie in Villach, als einzige Gemeinde Österreichs die Totenbeschaugebühr auch für Verstorbene im LKH einführte ohne jegliche Leistung der Gemeinde!!Der Punkt Totenbeschau, stammt heute noch aus einer Verordnung aus dem Jahr 1797!!!! Dient einzig und allein der Abzocke von Hinterbliebenen, ohne jegliche Leistung der Gemeinde!Man redet sich aus, das dies das Land so vorschreiben würde.... Niemand, Frau Dr. Mathiaschitz kann einer Statutarstadt wie Klgft. eine solche Gebühr ohne jegliche Leistung vorschreiben!!Hier besteht dringender Handlungsbedarf, Frau Bürgermeisterin, binden Sie den Menschen nicht solche " Bären " auf, noch dazu in einer Situation, in der sich die Menschen ob der Ereignisse in " Ausnahme " befinden!Gordon Kelzgordon.kelz@a1.net