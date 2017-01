Eines der größten Gemälde der Welt

Veroneses "Abendmahl im Haus des Levi" ist ca. 6 Meter hoch und etwas über 13 Meter breit. Die Wände des Saales in den weltberühmten Gallerie dell'Accademia in Venedig mussten extra versetzt werden, damit es aufgehängt werden konnte.Diesem Meisterwerk und vielen weiteren wollen wir uns unter der fachkundigen Führung von Frau Dr. Kunz-Saporano bei unserer TageskulTOUR am kommenden Samstag, 7. Januar 2017 im besonderen widmen.

Folgendes Programm haben wir von INTEMPO kunst und kulTOURen für Sie zusammengestellt:Abfahrt im bequemen Reisebus ab Klagenfurt Minimundus 6.45 UhrFahrt nach Mestre, weiter mit Bahn und Vaporetto, direkt zur Galerie.Eintritt und Führung in der Galerieanschl. (fakultativ) gemeinsame Stadtbesichtigung und/oder Freizeitbis zur Abfahrt um ca. 19 UhrAnkunft in Klagenfurt gegen 22.30 UhrPreis pro Person € 99Kontakt: Ernst Bauer, Tel: 0699 1105 44 99, INTEMPO kunst und kulTOURen