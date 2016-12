Sonnenaufgang ÜBER den Wolken

06.12.2016, 21:49 Uhr

Wir kamen auch gut zuerst in Antalya an, wo bevor Zypern angeflogen wird die Maschine 25 Minuten auf türkischen Boden sein muß. Na gut, die gehen auch vorüber. Der Vogel wurde bedankt mit der Feuerwehr als Bewachung. Dann ging es nach Zypern nach Ercan. Da wurden wir perfekt zu den einzellnen Bussen geleitet. AUF EINMAL BEKAM ICH EINEN SCHRECK. Mein Bordcase stand noch am Kofferband. Hat mit den Koffern lange gedauert und hab das Köfferchen mit Fotoapparat und einigen wichtigen Dingen vergessen. Informierte einen Reiseleiter, der sagte , nehmen sie unbedingt den PASS mit. Ich sauste halt zurück und versuchte in den Raum mit dem Paketband zu kommen. KEINE CHANCE. Verfluchte auch, dass ich das ENGLISCH lernen nie sehr ernst nahm. Einige wollten nichts verstehen. Habe sogar nochmals die Kontrolle durchgemacht. Der Beamte glaubte mir und machte es schnell. NEGATIV ich kam nicht hinein. OK harte Tour. Stellte mich vor die Ausgangstür und wartete bis sie AUF ging. Und flugs war ich drinnen. EXAKTE Landung vor einem Polizisten, der natürlich alles mögliche vermutete. Mit Händen un Füßen erklärte ich mein Problem mit Zeichen usw. Er winkte ich soll ihn folgen und zeigte mir die Stelle mit den gestrandeten Gebäcksstücken. Ich ging hin , wohl vom Polizisten beobachtet. Sah mein Bordcase und nahm es in die Hand. Hob es hoh und sagte in Zeichensprache, dass dies mein Gepäcksstück ist. Erwartete, dass irgend einer das mit dem kontroliert. Ein Wink und ich war entlassen.Hatte das Gefühl, wenn ich alle gestrandeten Gepäcksstücke mitgenommen hätte, die Herrschaften hätten nix dagegen gehabt. Zurück beim Bus meinten die Reiseleiter, dass einer mitgegangen wäre. HA HA. Nächste Katastrophe. Im Bus gab es nur Wasser zu kaufen.