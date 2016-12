, Europaplatz 1 , 9020 Klagenfurt am Wörthersee AT

Abenteuer Südafrika-Lesotho-Swasiland

Multimediashow von Wolfgang Kunstmann



Der Fotograf und Abenteurer Wolfgang Kunstmann zeigt in seiner Multimediashow, untermalt mit afrikanischer Musik, die Vielfältigkeit und Faszination von Südafrika, Lesotho und Swasiland.

Höhepunkte sind ua.: Kapstadt, die Kaphalbinsel und die Gardenroute, Wale bei Hermanus, Lesotho, Swaziland, die Tierparadiese Krüger, Hluhluwe, und die Kalahari. Im Krüger Nationalpark wurden mehrmals die „Big 5“ gesichtet. In Kwa Zulu Natal waren die Kunstmanns als einzige Nichtafrikaner bei einer traditionellen Verlobungszeremonie der Zulus eingeladen. Die Reise führt auch entlang der Grenze zu Namibia in weitgehend unbekannte Gegenden, wie z.B. dem Richtersveld Nationalpark und ins Namaqualand, wo Wolfgang und Margit die Blütezeit der Wildblumen in voller Pracht erleben und fotografieren konnten. Weiteres Highlight sind unglaubliche Bilder und Videosequenzen von Käfigtauchtouren mit dem großen weißen Hai. Täglich wurden dabei zwischen 10 und 15 dieser vom Aussterben bedrohten eleganten „Meeresräuber“ gesichtet.



Weitere Infos auf: www.wolfgang-kunstmann.at



Auch wartet wieder ein schöner Preis auf die Besucher !









