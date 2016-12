Die Klagenfurter Eishalle wird saniert

06.12.2016, 16:03 Uhr

Erneuert werden der Sanitärbereich und der Kabinentrakt. Insgesamt werden vier Millionen Euro investiert. Baubeginn erfolgt im kommenden Sommer.

KLAGENFURT. In die Sanierung der Sanitäranlagen und dem Kabinentrakt des Eissportzentrums Klagenfurt werden in den kommenden Jahren vier Millionen Euro investiert. Die Kosten für diese Infrastrukturmaßnahmen werden von Stadt und Land getragen. "Möglich ist diese Investition, weil die Stadt heuer wieder selbst finanzielle Mittel erwirtschaftet hat", erklärt Bürgermeisterin Maira Luise Mathiaschitz.

Baustart im Sommer 2017



Vereine in Planung eingebunden

Damit der laufende Spielbetrieb des KAC nicht gestört wird, erfolgt die Sanierung in zwei Modulen. „In einem ersten Schritt werden die Sanitärbereiche und die Beleuchtung wird verbessert“, erklärt Architekt Christian Halm. Im zweiten Modul wird der bestehende Kabinentrakt erneuert. In dem Neubau wird es auch einen Multifunktionsraum, einen Skills-Room und einen Fitnessraum geben. Der Baustart soll im Sommer 2017 erfolgen.In den Planungen wurden allen Eissportvereine, die in der Halle ihr Training absolvieren, einbezogen. „Als Sportreferent war es mir auch wichtig, den Schulsport zu berücksichtigen. Es laufen bereits Gespräche mit den Umlandgemeinden, um gemeinsam die Infrastruktur zum Eislaufen zu nutzen“, sagt Vizebürgermeister Jürgen Pfeiler.