EM-Teilnahme war der Abschluss einer sensationellen Saison

16.12.2016, 07:00 Uhr

Die 16-jährige Leichtathletin Conny Wohlfahrt vom LAC Klagenfurt wurde bei der Crosslauf EM 69.

Rückblick auf eine tolle Saison

Bei der Crosslauf-EM in Sardinien war Conny Wohlfahrt vom LAC-Klagenfurt als einzige Teilnehmerin aus Kärnten dabei. In der Klasse W20 war sie mit 16 Jahren die zweitjüngste Teilnehmerin im Feld. Deshalb stand für sie vor allem das Sammeln von Erfahrungen im Vordergrund. Mehr als 90 Athletinnen hatten für die EM genannt, Conny Wohlfahrt belegte schlussendlich den 69. Platz.Das heurige Jahr war für Conny Wohlfahrt in vielerlei Hinsicht eine Sensation. Conny verbesserte in der Halle die österreichischen U18-Rekorde über 800, 1500 und 3000 Meter. In der Freiluftsaison wurde sie für die U18-EM über 800,1500 und 3000 Meter nominiert und schnitt dabei mit Rang 10 über 800 Meter und dem 15. Platz über 3000 ausgezeichnet ab. Der absolute Höhepunkt der aktuellen Saison war aber der Doppelsieg bei den Staatsmeisterschaften. Sowohl über 800 als auch über 1500 holte sie die Titel für den LAC-Klagenfurt.