Junioren-Olympiasiegerin wird von Riedergarten unterstützt

14.02.2017, 07:27 Uhr

GF Herbert Waldner erklärt: "Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Kärntner Schi-Sportler zu unterstützen, wenn ihr Bekanntheitsgrad noch nicht so groß ist und der Sprung auf die internationale Bühne noch ansteht. Besonders stolz sind wir auf Matthias Mayer, der in der Saison 2010/2011 von Riedergarten gesponsert wurde und anschließen den Sprung in den Weltcup schaffte.“ Fest bekommt von Riedergarten nun ein Jahr lang einen VW Golf Variant vom Hermagorer Autohaus Patterer zur Verfügung gestellt.