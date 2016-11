Leichtathletik: Top-Ergebnisse im ÖLV-Cup der Vereine

24.11.2016, 14:30 Uhr

Platz 5 in Österreich

In der Bundesländerwertung erkämpften sich die KLV-Vereine den fünften Gesamtrang. In das Ergebnis des ÖLV-Cups für Vereine fließen alle Resultate von ÖLV-Meisterschaften von der U14 bis zur Allgemeinen Klasse ein. Jede Platzierung in den Top 8 sowie die Teilnahme generell bringen Punkte für das Gesamtergebnis.Was im ÖLV-Cup zählt, ist eine engagierte und kompetente Vereins- und Trainingsarbeit.