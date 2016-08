PHILIPP(inische) Festspiele !

29.08.2016, 16:38 Uhr

RZ WAC/Pellets vs. ADMIRA Mödling 5:0 (2:0

Tore: Prosenik (2.min; 21.min und 46.min)- Hellquist (63.min) und Topcagic (87.min)Lavanttal-Arena - 3.300 Zuseher - Schiri: WeinbergerBlitzstart der Lavanttaler. Mit dem ersten schönen Angriff klingelte es gleich! Philipp PROSENIK traf herrlichst unter die Latte. Der Beginn einer bravorösen Serie, die unmittelbar nach Wiederanpfiff in einem lupenreinen Hat-trick gipfelte. Dazwischen spielten die "Wölfe" wie aus einem Guss und phasenweise mit der ADMIRA Katz und Maus.

Die wenigen Zuseher hatten also ihre helle Freude an der Partie und strahlten mit der Abendsonne um die Wette. Als dann noch Philipp, der Zweite (HELLQUIST) zur zweifellosen Entscheidung einnetzte; Rückkehrer TOPCAGIC per Strafstoß den Endstand besiegelte, war in der Arena nicht nur alles eitel Wonne, sondern auch der Anschluss an das Tabellenmittelfeld geschafft.Ob man sich dort nach der Länderspielpause weiterhin etablieren kann, soll Thema bei den BUNDESLIGA-STAMMTISCHEN des WAC-Corners an den bekannten Klagenfurter und Wiener Adressen sein. Alle Kärntner Fußballtiger sind dabei herzlich willkommen!WAC-CornerMontag, 22.August 2016 um 19:00 UhrCafe Bar RENESSANCE - Klagenfurt/BurggasseBar DORATO - Wien Alsergrund/GarnisongasseMittwoch, 24. August 2016 um 19:00 UhrGasthaus LATERNDL - Klagenfurt/ViktringDonnerstag, 25. August 2016 um 19:00 UhrCafe BENEDIKT - Klagenfurt/Benediktinerplatz