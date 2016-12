Bowling, dass die Kugel rollt

21.12.2016, 08:59 Uhr

Gastgeber dieses Bowlingnachmittags, der im Rahmen des Verantwortung zeigen! Adventkalenders stattfindet, ist das bfi Kärnten. Claudia Gögelburger, Leiterin des bfi am Standort St Veit und ihre Kollegin Bodner sind mit von der Partie und sichtlich begeistert von die Klientinnen und Klienten: „Kaum waren wir da, ist es schon losgegangen. Jan kennt sich am Computer gut aus und hat uns gleich alles eingestellt. Und Wolfi dort ist überhaupt der Profi in der Runde, der hat sogar seine eigenen Schuhe mitgebracht“, erzählt Claudia Gögelburger. „Und für die körperlich so zarte Katja, der es aufgrund ihrer Einschränkungen schwer fällt, eine schwere Kugel zu halten, haben wir eine leichte Kinderkugel bekommen und die Bande aufstellen lassen; das ist sonst nur bei Kindern erlaubt.“

Aber gemeinsam wird der Nachmittag und Abend zu einem tollen Erlebnis für alle Beteiligten. Das freut auch die Betreuerinnen von autArk, die mit ihren Schützlingen mitgekommen sind und natürlich auch mitgespielt haben. Wer gewonnen hat, ist allerdings nicht überliefert. Vielleicht Wolfi? Aber der sagt: „Ist ja nur Spaß hier und nicht ernst.“ Na Gott-sei-Dank…!weitere Informationen: Verantwortung zeigen!