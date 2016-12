Cooles ‚Meet and Greet‘ in rot-weiß-rot

06.12.2016, 09:54 Uhr

Die Fahrschule Alpenland unter der Leitung von Elisabeth Rothmüller-Jannach hat ihre Kontakte gerne zur Verfügung gestellt und gemeinsam mit dem Profifotografen Wolfgang Jannach und Kollegen eine Gruppe junger Menschen aus dem Bereichen ‚Fair & Work‘ in Ferlach und aus dem ‚Come IN‘ in Klagenfurt auf das Spiel gegen Dornbirn eingeladen.

Leider konnten die Cracks an diesem Abend das Spiel nicht für sich entscheiden. Dennoch: „Wir hatten einen wirklich gelungenen Abend und obwohl der KAC das Spiel nicht gewinnen konnte, haben sich fünf Spieler, nämlich Thomas Hundertpfund, Manuel und Stefan Geier, Manuel Ganahl und Martin Schumnik für ein Meet & Greet mit den Klienten von autArK Zeit genommen, Autogramme gegeben und ein Foto mit uns gemacht“, bringt Wolfgang Jannach den Abend in der Klagenfurter Eishalle auf den Punkt. Und Elisabeth Rothmüller-Jannach ergänzt: „Hauptsache, den Klienten hat es Freude gemacht.“Und das hat es wahrlich: „Vielen Dank für diesen tollen gemeinsamen Abend in rot-weiß!“, dankt stellvertretend für die ganze Runde Jutta Ebner, die bei autArK den Bereich Arbeit, Qualifizierung & Beschäftigung leitet und ihre Schützlinge im Rahmen des Adventkalenderprojektes auch begleitet hat.weitere Informationen: Verantwortung zeigen!