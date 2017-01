Fachkundige Jungtouristiker beeindruckten bei Landesmeisterschaften

27.01.2017, 15:14 Uhr

Die Sieger bei den Landesmeisterschaften für Tourismusberufe stehen fest.

PÖRTSCHACH. Ihr Können in den Bereichen Küche, Service und Rezeption bewiesen diese Woche 28 Jugendliche bei den 24. Landesmeisterschaften für Tourismusberufe. Die besten Jungtouristiker stehen jetzt fest: Patricia Steinbauer (Parkhotel Pörtschach) im Service, Sandra Moser (Hotel Das Moerisch, Seeboden) an der Rezeption und Gregor Wohlmuth (Ferienhotel Schönruh, Drobollach) in der Küche.Die Landessieger freuen sich jeweils über einen 1.000 Euro-Gutschein in einem Kärntner Hotelbetrieb, zur Verfügung gestellt von den Fachgruppen Gastronomie und Hotellerie, WIFI Kärnten und dem Trauner Verlag. Die Obmänner der Fachgruppen - Stefan Sternad und Sigismund E. Moerisch sind stolz auf die Professionalität der Jugendlichen.