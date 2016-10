"Green Barrel" als Hilfsmittel zur Selbsthilfe

04.10.2016, 19:00 Uhr

Das Klagenfurter Medienunternehmen und Wirtschaftsnetzwerk "Visionaer" zeigt neue Wege der Energiegewinnung auf.

KLAGENFURT (vp). Mit dem Nachbau des weltweit ersten Luftkissenbootes von 1915 sorgte das Medienunternehmen "Visionaer" für Aufsehen. Nun gibt es eine neues Projekt, das nicht minder visionär ist: das "Green Barrel". Dabei wird aus einem einfach alten Ölfass ein Energiefass für autonome Energiegewinnung und feuerloses Kochen.

Alte Energiequelle wird zu neuer

Kärntner Impuls

"Green Barrel" verkörpert drei Aspekte

Interesse aus dem Ausland

"Visionaer"-Herausgeber Walter Krobath erklärt: "Das Ölfass wird mit Hochleistungs-Photovoltaik-Zellen modifiziert - 19 Volt und 120 Watt sind bei unserem Prototyp möglich. So wird das Fass zum Multifunktions-Produkt: Es erzeugt Strom, eine Autobatterie speichert ihn. Integriert ist ein Kühlschrank und mittels 12 Volt-Steckdose wird es zur Stromquelle. Eine Glasplatte in Kombination mit einem Parabolspiegel ermöglicht feuerloses Kochen."Wie erwähnt: Einen Prototyp gibt es bereits. Krobath, der für seine Entwicklungen auf ein Netzwerk von Partnerfirmen und visionäre Persönlichkeiten zurückgreifen kann, entwickelte diesen u. a. mit der Klagenfurter Tischlerei mit Format und Glas Starzacher. Der Impuls kommt also aus Kärnten! Interessenten für die Weiterentwicklung, Herstellung und Distribution werden gesucht (siehe unten)."Die nächste Ausbaustufe wird die integrierte Trinkwasseraufbereitung mittels UVC-Strahlung", so Krobath.Ihm geht es darum, sinnvoll zu helfen. Das "Green Barrel" soll ein Hilfsmittel zur Selbsthilfe vor Ort in Entwicklungsländern sein. Denn es vereint drei Aspekte: Umwelt, Gesundheit und Soziales. Krobath erklärt: "In vielen afrikanischen Ländern gehen Frauen oft stundenlang Holz suchen, obwohl ohnehin kaum welches vorhanden ist. Sie kochen dann in ihren Hütten und leiden unter schweren Atemproblemen wegen des Rauchs. Mit dem ,Green Barrel' könnte man das vermeiden. Es bedeutet auch eine riesige Zeitersparnis und damit mehr Zeit für die Familie."Kürzlich präsentierte Krobath das "Green Barrel" anlässlich der Umwelt-Konferenz ENCORE in Pörtschach, organisiert von der Landesregierung unter Vorsitz von Landesrat Rolf Holub. Seit 1993 ist diese Konferenz der Treffpunkt der internationalen Fachwelt in den Bereichen Umwelt, Energie und Zukunftstechnologie. Rund 200 Fachleute und Aussteller, weiters hochrangige Politiker und führende Persönlichkeiten waren vor Ort.Besonders mehrere Vertreter aus afrikanischen Entwicklungsländern sowie Deutschland, den Niederlanden und Skandinavien bekundeten starkes Interesse am "Green Barrel".

Kontakt: Firmen und Privatpersonen, die sich für eine Mitarbeit an der Weiterentwicklung des "Green Barrel" interessieren, können sich hier melden:

office@visionaer.info



