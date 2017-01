Kindermoden Bambi hat eine neue Besitzerin

05.01.2017, 17:00 Uhr

Nach 50 Jahren zieht Werner Stromberger einen Schlussstrich. Marijana König übernimmt "Bambi".

KLAGENFURT (stp). Nach 50 Jahren übergibt der Klagenfurter Unternehmer Werner Stromberger sein Kindermodengeschäft Bambi in der Wienergasse an seine Nachfolgerin. "Irgendwann muss man zu sich selber einfach sagen, dass es genug ist", meint Stromberger, der das Geschäft im Herbst 1967 eröffnete. "Mit Frau Marijana König übernimmt eine langjährige Mitarbeiterin, die den Laden und vor allem die Kunden sehr gut kennt", erzählt Stromberger.

Renovierung im Jänner

Traditionsreiche Geschichte

Auf 90 Quadratmetern Geschäftsfläche sind aktuell vier Mitarbeiter tätig. Für ihre neue Aufgabe hat sich die neue Chefin schon einiges überlegt, wie sie selbst anmerkt: "Es wird die Innenausstattung wie Lichter oder Böden erneuert. Daher haben wir den ganzen Jänner über geschlossen. Mit Feber starten wir dann ins neue Jahr."Wie schon für den langjährigen Chef Werner Stromberger sind auch Marijana König die Stammkunden extrem wichtig. "Man sieht die Kinder in vielen Familien aufwachsen, da sie immer wieder zu uns kommen. Da es das Geschäft schon 50 Jahre gibt, ist ein großer Kundenstock vorhanden. Darum werde ich mich auch in Zukunft sehr gut kümmern", so König.Für Werner Stromberger ist es das Ende einer Ära. Der Unternehmer verbindet zahlreiche Geschichten der letzten 50 Jahre mit seinem Geschäft: "Es ist ständig bergauf gegangen, mussten in den 80er-Jahren sogar mehrmals wegen Überfüllung schließen. Damals hatten wir österreichweit den höchsten Quadratmeterumsatz in der Branche." Zu Glanzzeiten waren 13 Mitarbeiter angestellt. Auch zahlreiche Spendenaktionen für bedürftige Kinder in Europa wurden durchgeführt.In den 90ern folgten auf die guten Zeiten allerdings auch welche, die nicht so positiv waren, wie Stromberger erzählt: "Mit der Ansiedelung der Großkonzerne waren die besten Zeiten vorbei. Aber unsere Stammkunden haben uns dennoch über die Jahre die Treue gehalten." In die Zukunft blickt die neue Chefin positiv: "Viele Leute kommen wieder zurück zu den regionalen Betrieben."