Mit scharfer Idee erfolgreich

26.12.2016, 15:30 Uhr

Erwachsenenweiterbildungs-Student Tommy Hlatky hat eine fruchtig-scharfe Chili-Sauce entwickelt und vertreibt seinen "Hot Stuff" im Online-Store.

WELZENEGG. Eine im wahrsten Sinne des Wortes scharfe Geschäftsidee hat der Klagenfurter Tommy Hlatky verwirklicht. Er hat eine fruchtig-scharfe Chilisauce kreiert, die er in seinem Online-Shop tommyshotstuff.com vertreibt. Die Idee entstand zufällig: "Ich esse sehr gerne scharf und habe verschiedenste Saucen ausprobiert. Doch entweder sind sie scharf, aber nicht aromatisch oder aromatisch, dafür aber mild." Nachdem Hlatky auch passionierter Hobbykoch ist, hat er einfach selbst Hand angelegt und eine sowohl fruchtige, als auch scharfe Chilisauce entwickelt. "Vor allem eignet sich diese nicht nur als Dip, sondern auch zum Kochen", sagt Hlatky. Freunde waren so begeistert, dass er die Sauce nun professionell herstellt und vertreibt.Der Hauptbestandteil seines Hot Stuffs ist Mango, aber auch Paprika, Ananas, Orangen, Tomaten, Zwiebel, Knoblauch und Ingwer sind enthalten – und natürlich Chili. Diese Zutat zieht er zuhause selbst. Hauptsächlich die Habanero-Chili, aber auch die besonders scharfen Bhut Jolokia, Trinidad Scorpion und Carolina Reaper-Sorten."Meine Sauce ist zwar scharf, aber nicht so, dass es einen umhaut", schmunzelt Hlatky. Der gebürtige Klagenfurter studiert derzeit Erwachsenen- und Weiterbildung in Graz und ist Schlagzeuger bei der Punk-Rock-Band "A guy named Lou". Und produziert natürlich fleißig Chili-Sauce. Entweder in der hauseigenen oder einer Gastronomie-Küche. "Je nach Bedarf", sagt Hlatky. "Zu Hause schaffe ich an einem Tag etwa 150 Flaschen, in der Gastro-Küche 500 bis 600."

Keine künstlichen Inhaltsstoffe

Marmelade mit Pfiff

Wert legt Hlatky darauf, dass sein Produkt vegan ist und keine künstlichen Konservierungsstoffe enthält. Entsprechend sollte die Chili-Sauce binnen vier Wochen verbraucht werden. "Auch beim Versand verwende ich gerne gebrauchte Kartons, der Umwelt zuliebe."Außer online sind seine Produkte auch im Gemischtwarenladen Hradetzky in Klagenfurt erhältlich. "Und das Domgassner sowie das Jugendkulturzentrum Kwadrat verwenden meine Produkte", sagt Hlatky. "Und ich habe Freunde, die mir helfen." So ist Freund Patrick Losbichler für Logo und Design verantwortlich, Susanne Hager für die Fotografie und Leo Zoltan für Design sowie Fotos.Außer der Chilisauce bietet Hlatky auch eine Marillen-Grapefruit-Marmelade mit Chili an, allerdings saisonabhängig. Gerade tüftelt er an einem neuen Trinkgewürz, mit dem Kakao, Tee und andere Heißgetränke aufgepeppt werden können.Und zum Jahreswechsel hat der "Scharfmacher" noch einen Tipp: "Für den Tag danach eine Bloody Mary machen und drei bis fünf Tropfen meiner Chili-Sauce hinzugeben – Mutige gerne mehr –, das weckt müde Geister."