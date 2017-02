Sparkasse erhält zum fünften Mal Civitas-Award

14.02.2017, 21:00 Uhr

Zum fünften Mal wurde die Kärntner Sparkasse mit dem Civitas-Award ausgezeichnet.

WOLFSBERG. KLAGENFURT. Die Kärntner Sparkasse wurde wiederholt für ihre nachhaltige Fördertätigkeit ausgezeichnet – mit dem CIVITAS-Award 2016, eine Auszeichnung des Österreichischen Sparkassenverbandes.Der Award wurde für das Förder-Projekt „Bilingualer Unterricht mit Native-Speakern an der NMS St. Stefan/Lav.“ überreicht, mit dem Schülern der NMS St. Stefan/Lav. einen fächerübergreifenden, bilingualen Unterricht mit einer Native-Speakerin ermöglicht wird. Das stärke die englische Sprachkompetenz der Schüler ganz enorm und sie würden zudem die Scheu vor der Fremdsprache verlieren, so NMS-Direktor Jürgen Nickel. Mittlerweile wird auch in einzelnen Pflichtgegenständen wie Biologie, Geografie oder in den Sportstunden Englisch gesprochen.Erste Versuche von Direktor Nickel für dieses Projekt scheiterten an der Finanzierung, bis er sich an die Privatstiftung Kärntner Sparkasse wandte. Seit Beginn des Schuljahres ist nun die Engländerin Lita Askew an der NMS St. Stefan tätig. Die Förderung seitens der Kärntner Sparkasse über das Wolfsberger Sprachinstitut „Sprich dich frei“ ist zunächst für vier Jahre geplant und wird integrativ bis zur 4. Schulstufe angeboten.