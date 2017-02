Sporthandel: Rekordumsätze im Jänner

08.02.2017, 08:43 Uhr

Vor allem der Ansturm auf Eisschuhe sorgt für ein starkes Umsatzplus bei den Sporthändlern.

KLAGENFURT (stp). Obwohl es im bisherigen Winter nur einmal geschneit hat, verzeichnen die Sporthändler vor allem im Jänner eine große Umsatzsteigerung. Grund dafür ist der kälteste Jänner seit 30 Jahren. Im Vergleich zum Vorjahr blieb auch das Tauwetter fast gänzlich aus.Bei Sport Frankl verzeichnet man allein im Jänner ein Umsatzplus von etwa 20 Prozent, wie Geschäftsführer Rene Frankl verrät: "Vor allem bei den Eisschuhen haben wir heuer ca. dreimal so viel verkauft wie in den Vorjahren." Auch im Dezember habe man den Umsatz vom Vorjahr steigern können. "Im Vorjahr waren die Bedingungen ja noch schlechter", so Frankl. Bis Mitte Feber bleibe man – auch aufgrund der bevorstehenden Semesterferien – weiterhin optimistisch.

Eisschuhe sehr gefragt

Auch Alfred Janz von Gigasport Klagenfurt spricht von einem "Rekordmonat Jänner": "Wir haben zwar noch keine konkreten Zahlen, aber im Vergleich zu Vorjahr haben wir sicher das Vierfache an Umsatz gemacht." Neben den Klassikern wie Eisschuhen, Ski und Schlitten war vor allem die Schutzausrüstung sehr gefragt. "Egal, ob Helme oder Protektoren – die Leute schauen immer mehr auf den Sicherheitsfaktor", so Janz, der auch für den Februar zuversichtlich ist: "Wir haben gerade wieder eine Lieferung bekommen und sind guter Dinge, dass der Ansturm noch 2–3 Wochen anhalten wird. "Der Jänner war der Winter, den wir gebraucht haben", spricht auch Manuel Pongratz, Filialleiter Intersport (Südpark), von einer deutlichen Umsatzsteigerung: "Wir haben das aufholen können, was uns im November und Dezember gefehlt hat."Im Eisschuhbereich habe man den Planumsatz um fast 200% überschritten, auch der Running-Bereich verzeichnet gute Zahlen. "Es war zwar kalt, aber der Schnee hat gefehlt. Deshalb waren wasserdichte Laufschuhe bei den Kunden auch sehr gefragt", erklärt Pongratz.