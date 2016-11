Stadtchor Klosterneuburg - Adventkonzert 2016 crossover

Klosterneuburg : Stiftskirche |

Ungewöhnlich verspricht das diesjährige Adventkonzert des Stadtchors Klosterneuburg unter der Leitung von Raphael Schluesselberg zu werden: Trompetenklänge werden den Gesang ergänzen, und neben Werken aus Barock und Vorklassik gibt es einen zeitgenössischen Schwerpunkt, nämlich Auszüge aus 'Joy to the World' und 'Stella Natalis' des 1944 in Wales geborenen Musikers und Komponisten Sir Karl Jenkins. Zu all dem wird herzlich eingeladen.



Stadtchor Klosterneuburg

Joanna Lissai, Sopran

Instrumentalensemble mit Normen Handrow, Trompete

Raphael Schlüsselberg, Leitung

Sonntag 11.Dezember 2016, 15:00

Stiftskirche Klosterneuburg

Um freiwillige Spenden wird ersucht