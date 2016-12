Anregungen für mehr Zufriedenheit

14.12.2016, 00:34 Uhr

Die Wichtigkeit Deines Seins

LEBE DEIN LEBEN!

Lebe Dein Leben! Sei für Dich selber da, kümmere Dich um Deine Bedürfnisse, Deine Ängste, aber auch um das, was Du möchtest, mache die Sachen, die für Dich wichtig sind, um die größt- und höchstmögliche Zufriedenheit zu erreichen. Sei einfach Du, dann wird alles was Du brauchst und benötigst, für ein friedvolles und erfülltes Leben, zu Dir kommen!Genieße Deine Erfolge! Wenn andere Menschen etwas über Deine Vorhaben wissen möchten, über Dein Schaffen, dann teile das Erreichte mit Deiner inneren Zufriedenheit. Andere Menschen werden auf Dich zukommen, sich an Deinem Schaffen erfreuen. Lass Dir das nicht von dummen, selbstsüchtigen Mitmenschen zerstören! Das hast Du nicht nötig!Wenn jemand nachfragt, sein Interesse kund tut, dann erzähle von Deinem Leben, Deinem Schaffen, Deinem Erreichten. Wenn jemand nicht nachfragt oder kein Interesse zeigt ist es auch in Ordnung, denn Du weißt ja was Du bis jetzt erreicht hast, was Du Dir erschaffen, erarbeitet hast.Weiterhin viel Glück und viel Kraft!Von Martina für wfe