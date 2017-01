Anna, Lisa, Raphael: Diese Namen liebt Klosterneuburg

11.01.2017, 09:30 Uhr

Studie von Babygalerie.at: Auch ganz Niederösterreich liebt den Namen Anna, bei den Burschen führt Tobias.



Frau müde, Mann im Vorteil

KLOSTERNEUBURG (bt). Raphael, Anna und Lisa waren laut Statistik der Plattform "babygalerie.at" 2016 die beliebtesten Namen im Bezirk Wien-Umgebung. In ganz Niederösterreich sind es Tobias sowie ebenfalls Anna. Doch oft gehen der Namensfindung erbitterte Kämpfe, Diskussionen und taktische Geplänkel voran. Die Bezirksblätter haben Eltern befragt, wie lange sie über den Namen beraten haben, welche Namen im Spiel waren und wer sich letztlich durchgesetzt hat."Die Eltern entscheiden oft kurzfristig zwischen ausgewählten Namen, wenn das Baby kommt", weiß Ewa Geier, Hebamme seit 30 Jahren. Sie selbst hätte ihre Tochter vor 23 Jahren gerne Maja genannt, der Vater war für Jessica. "Nach der Geburt war ich so müde, ich wollte nur noch schlafen, dann habe ich okay zu Jessica gesagt", erinnert sich die Leiterin des Klosterneuburger Mütterstudios. Gut so, denn: "Meine Tochter sagt heute, mit Maja wäre sie nicht zufrieden." Ein zweiter Name stand mit Viktoria schnell fest, denn so hieß schon die Urgroßmutter."Du verbindest mit deinem Kind den gewählten Namen und kannst dir gar nichts Anderes mehr vorstellen, auch wenn es vielleicht ein Modename war."

Geschwister dürfen mitreden

Neujahrsbaby heißt Nora

In der BabyVilla erblickte als 600. Baby des Jahres 2016 Katharina Charlotte Hanny das Licht der Welt. Ihre Brüder Maximilian und Florian schienen Mama Manuela und Papa Andreas schon von Charlotte mit Spitznamen Charly überzeugt zu haben, aber: "Umso näher der Geburtstermin gekommen ist, umso weniger hab ich mich damit anfreunden können. Ich dachte irgendwie an einen Hund", so die Mama. Drei Tage nach der Geburt wurde kurzerhand Katharina vor Charlotte gesetzt. "Jetzt wird sie meistens Kathi genannt, das ist auch cool."Das Jahr 2017 war gerade eineinhalb Stunden alt, als die kleine Nora in der BabyVilla geboren wurde. Große Freude gibt es bei Mama Isabella Helm, bei Papa David und der großen Schwester Laura. Im Hause Helm sind kurze Namen der Renner, schließlich muss ja auch die Chemie zwischen Vor- und Nachnamen stimmen.bt es bei Mama Isabella Helm, bei Papa David und der „großen Schwester“ Laura.

Die beliebtesten Babynamen im Bezirk Wien-Umgebung

