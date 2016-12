Annely Peebo: "Ich bin eine Klosterneuburger Patriotin"

08.12.2016, 00:00 Uhr

Von Estland nach Wien: Nach steiler Karriere gibt Annely Peebo Unterricht in der Musikschule.

Weltweit berühmt

KLOSTERNEUBURG. Ihre Karriere führte Annely Peebo über die Mailänder Scala sowie die Opernhäuser von Neapel, Palermo und Florenz, schlussendlich in die Wiener Staatsoper – derzeit spielt sie Gertrud in "Hänsel und Gretel". Das ist noch längst nicht alles, Peebo gibt Unterricht in Klosterneuburg und trat beim Lions-Jazzkonzert auf.Ehemals in Wien Gesang studiert, unterrichtet Annely Peebo in der Albrechtsberger Musikschule. "Als Klosterneuburger Patriotin habe ich es als Herausforderung gesehen mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten", erzählt die gebürtige Estin. Zuvor sang sie Konzerte in Tokyo, Neuseeland, Paris, Stockholm und Amerika. Außerdem umfasst ihr Liederrepertoire die wichtigsten Werke von Mozart, Haydn, Beethoven, Bach, Schubert und noch vielen mehr. Doch bei allen Tätigkeiten kommt auch das Familienleben bei der 45-Jährigen nicht zu kurz. Dafür hat sie Grundsätze, sie erklärt: "Die Zeit für die Familie muss man sich nehmen. Das ist Organisationssache, aber das oberste Gebot ist, die Zeit mit der Familie dann zu genießen."

Talent fand Supertalente

Zu Jahresbeginn ist Peebo beim Neujahrskonzert in der Babenbergerhalle aufgetreten, vor kurzem stand sie beim Jazzkonzert der Lions auf der Bühne. "Ich hätte mich selbst nie wirklich bei diesem Konzert gesehen. Aber ich versuche so gut es geht, Veranstaltungen mit gutem Zweck zu unterstützen. Das funktionierte mit den Lions super und der Erlös geht an die Jugendförderung der Musikschule." Sie selbst ist eines von wenigen Klosterneuburger "Supertalenten". Nichtsdestotrotz erzählt sie stolz: "Ich habe einige junge Klosterneuburger Talente entdeckt. Manche unter ihnen haben schon nach kurzer Zeit Erfolge gefeiert. Ich freue mich, sie begleiten zu dürfen."