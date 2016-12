Der Adventmarkt am Rathausplatz

17.12.2016, 11:49 Uhr

Engerlsuche im Stift

Trotz Kälte hartnäckig geblieben

Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager eröffnete den Weihnachtsmarkt, die Jagdhornbläser begleiteten den offiziellen Beginn in traditioneller Form und anschließend unterhielt Zauberer Pierre Mardue und Gitarrenspieler Herbert Fritz die Kinder im Zelt. Eine Stunde lang hielt er die Kinder in Bann und probte ihre Aufmerksamkeit derart intensiv, sodass die begleitenden Erwachsenen ebenfalls von den Zaubereien beeindruckt waren. Auch das Advent-Lichter-Fest, in Kooperation mit Abtprimas Bernhard Bachovsky, wo Kinder eine Kerzenlichtwanderung und eine Engerlsuche im Stift unternommen haben, war ein Erfolg.Beim Punsch konnte man so einige antreffen, "die Kälte hat mich praktisch zum Glühwein getrieben", scherzt Hermine Beyerl, die gemeinsam mit ihrem Mann Walter Beyerl hier ist. Gekauft haben die beiden schon einiges, aber das war beim Angebot der Standbetreiber, klar. So hat auch Nadine Engels schon zugeschlagen: "Ich habe schon Schokoerdbeeren verdrückt, aber auch eine Weihnachtskugel gekauft." Ihre Tochter Marie-Louise hat ein Stofftier ergattert.Nichts entgehen ließen sich auch Andrea Obermaier und ihre Freundin Alexandra Steiner am Adventmarkt. "Bisher habe ich zwar nur eine nette Kette gefunden, aber ich bin mir sicher, dass ich noch mehr kaufe", meint Alexandra Steiner zuversichtlich.Weitere Artikel aus dem NÖ Zentralraum finden Sie hier