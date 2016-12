Der Zauber zur Weihnachtszeit beim Heurigen Trat-Wiesner

15.12.2016, 00:12 Uhr

wir für euch! ist wieder dabei mit Unterhaltung

Klosterneuburg um eine Idee reicher !:-)

Was für schöne Wochenenden am Weihnachtszauber im Weidlingtal beim Heurigen Trat Wiesner. Der Familienbetrieb unter der Leitung von Sabine und Martin bietet heuer einen liebevoll gestalteten Weihnachtmarkt.

Am Sonntag übernahm ***wir für euch!*** dir Unterhaltung für den Spätnachmittag und die Anzahl der Besucher und deren Begeisterung war großartig. Martina und Pepi bezauberten die Kinder mit vielen schönen Aktionen. Es gab einen Engerltanz, Weihnachtsgeschichten und Geschenke, Interviews mit Kindern, weihnachtliche Musik und dazwischen einige besinnliche Verse zum Einstimmen in die Adventzeit.Die vielen Weihnachtsstände mit schönen selbstgemachten Dingen luden ein etwas für einen lieben Menschen mit zu nehmen um ihm Freude zu bringen.Da finden wir Kunst-, Holz-, Keramik-, Malerei-, Puppen-, Glashandwerk, wie auch Seifen oder Honig, sind da zum Mitnehmen. Die guten Kekse kommen von Doris Muth, deren lieber Freund Tom Feix auch eines der Engerl im Hintergrund war, der dafür gesorgt hat, dass dieses Idee zum Leben erweckt wurde.Auch die Aktionen und Darbietungen am Markt waren und sind sehenswert. Es ist für alle was dabei: Musik, Handwerk und Unterhaltungen mit Chören sind am Programm. Am Freitag, den 17.12.2016 ab 17 Uhr ist wieder Happy Man ( Fritz Herbert ) für die gute Stimmung dabei.Viele Besucher meinten einstimmig, dass dieser Weihnachtszauber eine Bereicherung für die Stadt Klosterneuburg ist und die Stimmung und Atmosphäre der Adventzeit genau entspricht. JA, immer wenn Martin und seine tüchtigen Mitarbeiter und Helferlein etwas in die Hand nehmen, dann ist es was das Einzigartig rüber kommt.Es ist so wichtig, dass wir die letzten Betriebe unterstützen, die im Weidlingtal dafür sorgen, dass Jahrhunderte alte Traditionen weiter Leben. Der Naherholungsort der Umgebung war schon in der Kaiserzeit sehr beliebt und hatte damals so wie heute eine wichtige Aufgabe.Die Nahversorger/Inn Alexandra Zeillinger und auch Heurigenlokale wie die Familie Aigner sind dafür da, dass wir wieder mehr für uns und unsere lieben Zeit haben, uns gemütlich zusammensetzen und uns wieder persönlich begegnen.Das auch am Dienstag, den 20.12.2016 ab 16 Uhr, wo wir einladen: