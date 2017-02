Ein Anwalt, der nicht ins Klischee fällt

09.02.2017, 02:30 Uhr

Dorian Schmelz über sein Erfolgskonzept, seine Familie und wie er sich vom typischen Anwalt abhebt.

Wieso sind Sie nach Klosterneuburg gekommen?

Eine Familie, eine Kanzlei – wie schafft man das?

KLOSTERNEUBURG. Durch einen Zufall kamen Dorian und Eva Schmelz zu einer Kanzlei nach Klosterneuburg und hat hier großen Erfolg innerhalb zwei Jahren.SCHMELZ: Das war eingentlich ein Zufall. Ich bin mit dem ehemaligen Betreiber befreundet, er wollte sich zurückziehen und so haben es meine Frau und ich übernommen.Wir haben ein Kind, "Valentin", er ist sieben Jahre. Es ist schon gut, bei nächtlicher Krankheit kann man sich gut ersetzen. Manchmal ist er auch in der Kanzlei, aber das ist ihm wohl zu fad, sonst wird die Verwandtschaft eingespannt.

Wer wirft zu Hause mit den Paragraphen?

Welches ist ihr liebstes Fachgebiet?

Valentin wird die Kanzlei übernehmen?

Wo sehen Sie Ihr Unternehmen in fünf Jahren?

"Anwälte sind fad" – stimmen Sie zu?

Wordrap mit Dorian Schmelz

Gast und Wirtschaft

Naja, im Prinzip niemand. Aber Eva macht Familienrecht, sieht man es nüchtern, würde ich dann wohl am kürzeren Ast sitzen.Ich habe mich auf vieles spezialisiert, aber am liebsten mache ich Immobilien- und Zivilrecht. Familienrech mag ich weniger, ich würde das mit persönlichem verbinden.Nein, er findet das nicht spannend. Aber das kann man noch nicht sagen, er ist sieben. Momentan möchte er Feuerwehrmann oder Polizist werden.Ich bin mit der Struktur von jetzt zufrieden, wir haben vier tolle Angestellte. Natürlich gibt es den Traum größer zu werden, aber der ist nicht ausgeprägt, wir möchten ein Familienunternehmen bleiben.Ja, es gibt tatsächlich eine hohe Gruppe, die sich am Klischee bedienen. Aber wir versuchen uns vom typischen Bild abzuheben. Beispielsweise trage ich bewusst keinen Anzug und Krawatte bei Kundenterminen, einfach um die Steifheit weg zu bringen.... meistens gar nichts, weil ich kein Morgenmensch bin.... war jeder bisher, ich reise gerne und viel.... nicht in die Schule gehen, aber Lehrer werden.... Menschlichkeit und Loyalität.... das weiß sie schon, ich bin offen.... David Bowie, er hat sich nicht völlig der Öffentlichkeit verkauft.... würde ich mich darauf freuen, endlich 25 Jahre alt zu werden.... hätte ich gerne eine 4-Tage-Woche zu arbeiten und ein Haus in den Bergen.o Erfolg ist für mich ... glücklich in Beruf und Familie zu sein.... höre ich gerne Musik oder sitze alleine in einem Kaffee mit einer Zeitung.... Frau, Kind und ein Boot.Das Frühstück wurde eingenommen bei:Ideenkonditorei Wurbs e.U.Martinstraße 453400 KlosterneuburgTel.: 02243 32328Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag: 08:00 bis 19:00, Montag ist Ruhetag.Für einen Verlängerten, einen Minze-Tee und einen Cappuccino bezahlten die Bezirksblätter 7, 90 Euro. Doch das Angebot ist bei Weitem variantenreicher: Von hausgemachten Semmeln, bis zu Plundergebäck, Torten und Pralinen kommen alle auf ihre Kosten. Zur Zeit sind auch die selbstgemachten Krapfen ein Renner bei den Kunden. Außerdem überzeugt das Ambiente und die liebevolle Einrichtung.Weitere Artikel aus dem NÖ Zentralraum finden Sie hier