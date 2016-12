Erste Handlung für neuen Stadtteil ist vollbracht

15.12.2016, 00:00 Uhr

Das Gelände der Zukunft

Auf dem Gelände der ehemaligen Magdeburgkaserne wurde bereits ein provisorischer Standort eingerichtet. "Das bisher in Verwendung gestandene Grundstück wird verkauft", heißt es von der Stadtgemeinde. Im alten, abbruchreifen Glashaus wurden unter anderem jedes Jahr von Februar bis April rund 6.000 Canna gezogen und die großen Kübelpflanzen für Feste und Bälle untergebracht.Für eine neue Unterbringung ist gesorgt, in den letzten Monaten wurde auf dem Gelände der ehemaligen Magdeburgkaserne dafür ein Folienrundtunnel aufgestellt. Auf lange Sicht wird die Gärtnerei Teil des neuen Wirtschaftshofs sein, der auf dem Gelände der Kaserne in Zukunft entstehen soll. Hierzu gibt es noch keine konkreten Pläne – die Blütenpracht der Stadt ist aber auf jeden Fall auch weiterhin gesichert. Um den neuen Stadtteil aufbauen zu können, werden die Flüchtlinge und Asylwerber bis Ende Dezember in staatliche Einrichtungen gebracht.