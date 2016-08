Finde mit Josef * Frieden - Begegnungen - Glauben *

28.08.2016, 09:26 Uhr

Klosterneuburg : Niederösterreich |

und wir für euch! in Klosterneuburg leben das

Bewegbegleiter sein in der Barmherzigkeit und in Nächstenliebe

Auf der Suche nach Orten wo das zu Hause ist was uns am Herzen liegt dort lassen wir uns nieder und suchen die Begegnung mit einem ....:-)In meinem zweiten halben Jahrhundert geht es uns Gottfried und Josef um die Barmherzigkeit und Nächstenliebe.Da wird nicht nur schön geredet sondern das Tun steht im Mittelpunkt der Stadt Klosterneuburg.Wir feiern und verkünden Dir frohe Botschaften überall .Ab dem heutigen Tag des Heilige Augustinus der unter Anderem auch unser Bewegbegleiter ist geht es los!Wo wir uns finden das wisst ihr JA schon !:-)zur Hilfe noch die Beiträge in *meinbezirk*

Alles in Liebe Josef Gottfried Pepi und wir für euch!