Klosterneuburg bleibt in INKU's Blut

Alles wird verwertet

Erst 1986 übersiedelte INKU vom Nußdorferplatz nach Klosterneuburg. "Das war für die Stadt aus wirtschaftlicher Sicht wichtig, weshalb auch die Straße vom neuen Firmensitz den Namen 'Inkustraße' bekommen hat", klärt Berger auf. Die Erfolgsgeschichte soll durch Untermehmergeist und Erfindungsreichtum von Kurt Smolka entstanden sein. Immerhin werden beinahe alle Abfälle verwendet, "aus Hanfspagatsabfällen wurden Teppichvorleger gewebt, aus Stoffresten von Uniformen kunstgewerbliche Gegenstände gefertigt." Die Waren selbst werden zum Großteil in Europa erworben.

Wurzeln bleiben unvergessen

Zur Sache

Im Februar 2009 wurde Inku von W. & L. Jordan übernommen, "ein Familienbetrieb in dritter Generation und in Folge dessen wurde daraus INKU Jordan GmbH & Co KG gegründet", erzählt die Marketing-Mitarbeiterin. Erst die Notwendigkeit eines größeren Lagers und Firmenareals brachte die Firma INKU dazu, den Standort 2010 nach Wiener Neudorf zu verlegen. Trotzdem bleibt Klosterneuburg unvergessen, so scherzt Sabine Berger: "Zumindest durch die Inkustraße und einige Mitarbeiter, die aus Klosterneuburg sind und INKU im Blut haben, bleibt der Bezug zur Stadt erhalten."Bei der Firma Inku arbeiten in Österreich rund 100 Mitarbeiter, die gesamte Jordan-Firma umfasst 1.300 Mitarbeiter. Die Zentrale und der Großteil der 54 Niederlassungen befinden sich in Deutschland.