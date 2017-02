Lauter Narren in Klosterneuburg

07.02.2017, 00:00 Uhr

Die Bezirksblätter suchen das schönste Faschingskostüm. Plus: Welche Events sie nicht versäumen dürfen.

Pumuckl-Zwillinge

KLOSTERNEUBURG. Die Ballsaison ist angelaufen und der Fasching nähert sich seinem Höhepunkt. Die Bezirksblätter haben die Event-Höhepunkte, die schönsten Kostüme und die größten Narren im Bezirk für Sie aufgespürt.Voriges Jahr als "Batman-Bürgermeister" unterwegs, hat sich Stefan Schmuckenschlager für heuer noch nichts spezielles überlegt. Nichtsdestotrotz hat er eine Idee: "Vielleicht lege ich mir noch eine Trump-Perücke zu." In Kindestagen war der Bürgermeister auch zu jedem Fasching verkleidet: "Wikinger, Polizist, alles war dabei. Mit zehn Jahren waren mein Bruder und ich als Pumuckl verkleidet – da war der "in" – das war lustig, aber unter Perücke war es ziemlich heiß." Mama Schmuckenschlager hat ihren Kindern die Kostüme selbst genäht.

Entscheiden fällt schwer

Pfarrer als Bürgermeister

Faschings-Terminkalender

Nicht nur der Bürgermeister verkleidet sich gerne, auch die 9-jährige Lisa Hemming aus Kierling verkleidet sich gerne. "Ich such mir das jedes Jahr aus", erzählt sie und Mama Christiane Hemming fährt fort: "Das ist jedes Jahr auf's neue eine Herausforderugn. Lisa hat zwar viele Ideen, entscheidet sich aber fast täglich um." Nichtsdestotrotz näht die 36-jährige Mama das Kostüm immer selbst. "Ich war mal ein Angry Bird, ein Cowboy und ein Hund", erzählt Lisa Hemming. Als was sie sich heuer verkleiden wird, steht allerdings noch in den Sternen, "wir hatten schon Astronaut und die Eisprinzessin, aber momentan ist es der Schneemann Olaf", erklärt Christiane Hemming. Die peinlichste, oder auch lustigste Verkleidung war für die 36-Jährige, "vor 15 Jahren, da haben mich meine Freunde als Kaktus verkleidet."Ein Verkleidungs-Fan ist auch der Weidlinger Norbert Zeiner, vom gleichnamigen Heurigen. Er ist auch in der Faschingsgilde mit dabei und hat selbst zehn Jahre lang die Umzüge organisiert. "Ich bin zu Fasching immer verkleidet, meist aber im Team mit Freunden", erklärt Zeiner. Sind sie zwar bekannt als die "rosa Häschen", erzählt der Heurigenbetreiber: "Wir waren schon alles. Engerl, leichte Damen, Öl-Scheichs und so weiter. Einmal haben wir sogar den Pfarrer als Bürgermeister verkleidet." Als was die Männer-Partie heuer beim Faschingsumzug in Weidling verkleidet sind, ist aber noch ein Geheimnis.25. Februar 2017: Faschingsumzug in Weidling27. Februar 2017: Faschingstunier des KBC-Klosterneuburg im InkuparkWeitere Artikel aus dem NÖ Zentralraum finden Sie hier