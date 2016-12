Neuer Pater im Spital

16.12.2016, 11:08 Uhr

Unter den Kerzen des Adventkranzes in der Kapelle des Landesklinikums gibt es ein neues Gesicht: Pater Antony Arockiam ist neuer Rektor der Krankenhauskapelle.

KLOSTERNEUBURG (red.) Bereits in seiner Heimat Indien hat Pater Antony Erfahrung in der Betreuung von Spitalspatienten gesammelt. Seit etwas über einem Jahr ist er nun in Österreich und freut sich über den neuen Wirkungskreis. Seine Deutschkenntnisse und seine Art auf Menschen zuzugehen werden sicher im Dialog mit den Kranken hilfreich sein. Zur Heiligen Messe am Samstag kommt auch ein immer größerer Kreis an Personen von außerhalb ins Klinikums. Pater Antony will auch weiterhin in der Kapelle des Klinikums mit Gesunden und Kranken die Messe feiern. Die Beginnzeit wird ab 1.Jänner auf 10 Uhr verlegt.In bewährter Weise unterstützt wird Pater Antony von Tamara Tesak, die den seelsorgerischen Besuchsdienst im Landesklinikum gemeinsam mit ihrem Team organisiert. Sie wurde nach Ausbildung zur Pastoralassistentin im Oktober von Kardinal Christoph Schönborn in den pastoralen Dienst entsendet. Sie hat stets ein offenes Ohr für Patienten, die von ihren Nöten und Sorgen berichten oder die Freude über die Besserung der Beschwerden teilen möchten.Weitere Artikel aus dem NÖ Zentralraum finden Sie hier