Rotes Kreuz: 200. Rufhilfe-Telefon errichtet

03.12.2016, 14:39 Uhr

Zur Sache

„Auch ich fühle mich sicherer, wenn ich Hilfe per Knopfdruck herbeiholen kann“ so Kammersängerin Christa Ludwig. „Auch jüngeren Leuten empfehle ich diese Hilfe! Allein im Haus und keiner, der helfen könnte! Innerhalb von 10 Minuten war Hilfe da und ich bin unendlich dankbar“ betonte die bekannte Kammersängerin. Als Dankeschön für das 200te Rufhilfetelefon überreichten Oliver Rudolf, Mitglied der Bezirksstellenleitung, und Josef Fuchs, Betreuer der Rufhilfetelefone in Klosterneuburg, einen Blumenstrauß. „Uns ist die Sicherheit unserer Klienten ein besonderes Anliegen“ so Josef Fuchs.Mehr Informationen zum Thema Rufhilfe des Roten Kreuzes erhält man unter der Telefonnummer: 0820/820-144