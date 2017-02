Semesterstart: Kreative Köpfe entfalten ihre Talente

08.02.2017, 13:19 Uhr

Johanna Mikl-Leitner: „Angebot der Kreativakademie ist Bereicherung für Kinder und Jugendliche, Gemeinden und Niederösterreich“.

KLOSTERNEUBURG (red.) „Wer kreativ ist, der findet stets neue Antworten auf neue Herausforderungen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer unserer Kreativakademien sind daher optimal für die Zukunft gerüstet“, betont LH-Stellvertreterin Johanna Mikl-Leitner anlässlich des bevorstehenden Starts in das neue Semester der Niederösterreichischen Kreativakademie. In Klosterneuburg können Jugendliche im Alter von 12 bis 19 Jahren ihre Talente in einer Malakademie und in einer Schauspielakademie entfalten.Das außerschulische Bildungsangebot in Klosterneuburg ist Teil eines weitverzweigten Netzwerkes der Kreativitätsförderung, das sich mit 77 Akademien an 36 Standorten über ganz Niederösterreich erstreckt. 1.200 junge Menschen entfalten in den Akademien pro Jahr ihre kreativen Talente. „Für Kinder und Jugendliche werden in den Akademien neben dem künstlerischen Aspekt vor allem wichtige Akzente im Bereich der Persönlichkeitsbildung gesetzt. Unser Angebot im Bereich der Kreativitätsförderung ist aber auch auf anderen Ebenen eine Bereicherung: Die Standortgemeinden verfügen mit den Akademien über ein attraktives und wertvolles Bildungs- und Zusatzangebot. Unser Bundesland wiederum braucht kreative Persönlichkeiten, um zum Beispiel mit innovativen Start-ups im internationalen Umfeld weiterhin erfolgreich zu sein“, so Mikl-Leitner.Weitere Artikel aus dem NÖ Zentralraum finden Sie hier