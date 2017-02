Tipps und Tricks für den perfekten Ballabend

02.02.2017, 10:05 Uhr

Vorbereitung braucht Koordination

"Wir sind passionierte Ballgeher, wir tanzen gerne. Bälle gibt's nicht das ganze Jahr über", erzählt Martina Bruckner und fährt fort: "Es ist mal was anderes sich herauszuputzen." Bei den Vorbereitungen sei Koordination das Um und Auf, die 46-Jährige erklärt: "Zuerst brauche ich ein Kleid, eine 'Frauen-Regel' besagt, man geht nicht mit einem Kleid zu zwei Bällen. Wenn ich ein Kleid gefunden habe, braucht mein Mann Gotthard eine Krawatte, die dazu passt. Danach muss ich noch Frisur, Make-up und Schmuck auf die Farbe des Kleides abstimmen. Zu guter Letzt kommen die Schuhe – wobei ich da meistens die selben silbernen anziehe." Doch wie besonders muss das Kleid sein, ist Mode den Klosterneuburger Frauen wichtig? "Also ich kaufe das, das mir gefällt. Wichtig ist mir, dass es vielleicht ein bisschen glitzert und schwarz sollte es nicht sein", klärt Bruckner auf.

Trend bei Kleidern

Alles schnell und perfekt

Blumen nach Motto

Ballkalender

"Hier wird alles genäht, was in die Maschinen passt", lautet der Grundsatz der Klosterneuburger Schneiderei Brigitte. Kürzer und enger lauten die häufigsten Wünsche, denn Klosterneuburgs Damen wollen verführerisch wirken. "Jede Frau will am Ball eine Prinzessin sein. Egal wie alt sie ist, sie kann ja auch eine Queen sein", schmunzelt Schneiderin Kharmandikian.Als Trend zeichnen sich bodenlange Kleider aus fließenden, dünnen Stoffen ab. Haut wird durch lange Schlitze, Ausschnitt, sowohl vorne als auch hinten, und freie Schultern gezeigt.Nicht nur die Frauen haben viel vorzubereiten, auch die Veranstalter haben alle Hände voll zu tun. "Erste Überlegungen für den nächsten Ball stellen wir gleich nach dem Abschluss des stattgefundenen Balls an, die Planung selbst beginnt im September", erklärt Angelika Rütgen-Dömötör, Mit-Verantwortliche für den Martinsball. Zwei Tagen dauern die Aufbauten vor dem Ball, "in Spitzenzeiten helfen zwischen 15 und 20 Personen mit." Die große Mühe und der karikative Zweck locken viele Gäste an, so wurden im vorigen Jahr 80 Flaschen Begrüßungssekt ausgeschenkt. Wichtig für den Martinsball sind "Festlichkeit, Vergnügen, Kleidung und der dekoritv geschmückte Ballsaal."In Sachen Ball-Dekoration ist Gerhard Glatz vom gleichnamigen Blumengeschäft Spezialist: "Wir machen Gestecke, wichtig dafür ist die Farbe und das Motto. Je nachdem wählen wir Blumenart und -farbe." Besonders geeignet für Ballgestecke sind Gerbera, Orchideen und Rosen. Glatz versichert: "Die Blume ist bei einem Ball nicht austauschbar, ein Ball ist eine festliche Nacht, welche man mit Blumen schön dekorieren kann."27. Jänner: Ball der Oenologen und Pomologen, Babenbergerhalle18. Februar: Martinsball, Babenbergerhalle25. Februar: Businessball, Babenbergerhalle