Unglaublich!:-) einer der Heurigen mit HERZ

23.12.2016, 04:06 Uhr

Klosterneuburg wo Nächstenliebe gelebt wird

Was für ein Adventsingen beim Winzer Hansi Aigner

Beim Jung-Winzer Hansi Aigner wurde am 20.12.2016 ein BeWegBegleitendes Adventsingen gefeiert, dass so nur mit ***wir für euch!*** und seiner Hilfe stattfinden konnte.Sie und ihre lieben Mithelfer machten es zu einer einzigartigen Begegnung. Die Bedienung: Maria, Franz, der altChef Hans und sein Sohn der Hansi versorgten die Gäste wie immer schnell und freundlich. Einige prämierte Sortensieger Weine der letzten Jahre, das Gutbürgerliche Essen und ein noch schön erhaltenes Altes Heurigenlokal sorgten für eine gute wohl fühl Atmosphäre.

Die nicht nur Weihnachtliche Musik kam von Martina & Gerhard Hajny und Horst Nurschinger. Sie schafften es mit einer Mischung von stimmungsvollen und Herzlichen Liedern die Besucher zu verzaubern.Der Singkreis von Gerhard war auch dabei und so manches Lied füllte den ganzen Raum, da alle mit schöner Stimme mitsangen. Da gab es so manche tränen und es wurde auch getanzt.Gerti meinte liebevoll sie hat seit 12 Jahren wegen einem Schicksalsschlag kein Weihnachtlied mehr gesunden und bei diesen klängen ging ihr das Herz auf und sie stimmte mit ein. Sie lud nämlich alle ihre Erdbeere Mitarbeiter zur Firmenfeier ein um mit ihnen dort zu feiern. Sie war nicht die einzige die berührt war, aus sich heraus ging und so manche Sorgen in den 8 Stunden weg legte.JA warum Nächstenliebe das kann euch die Martina und der Pepi von *** wir für euch!*** berichten. Diese übernahmen die Organisation und Vorbereitung und spielten das Christkind mit Geschenken an diesem Abend. Das da viel Einsatz und unbezahlte Stunden dahinter standen war uns klar, denn nur so kann oft ein Fest zu Stande kommen. Sogar der Winzer leistete eine Beitrag und es gab das essen und trinken für Musiker und Mitarbeiter gratis. Er spendete die Lokalmiete und legte noch was in die Kassa für die Musiker. „So was haben wir noch nicht erlebt“ meinten die Organisatoren.Durch eine solche gute Zusammenarbeit wird wiederum gezeigt das es wichtig ist das die Heurigen in Klosterneuburg überleben. Sie sorgen dafür das die Menschen raus kommen und Miteinander Freude haben und die so notwendige Geselligkeit in dieser Zeit nicht verloren geht!:-)Ein riesen DANKE an alle und ganz besonders an den Familienbetrieb Krauthahn. Warum er diesen liebevollen Spitzname der Weidlinger Einwohner trägt gilt es unter anderem hier zu lesen:Am Besten ihr kommt vorbei und überzeugt euch von der....:-)ACH JA die Gerti von der Erdbeere im Aupark in Klosterneuburg macht um die Weihnachtzeit für alle auf die keine Familie haben und alleine sind. Auch sie hat am 24.Dezember von 16 Uhr für alle ein Herz die kommen wollen.