Verein Museum Kierling zieht positive Jahresbilanz

16.01.2017, 13:52 Uhr

KIERLING (red). Bei der Generalversammlung des Vereins Museum Kierling am 15.1.2017 berichtete Obfrau und Direktorin Christl Chlebecek den zahlreich erschienenen Mitgliedern über die Museumsaktivitäten im Jahr 2016. Unter anderem wurden sechs Beamerpräsentationen gezeigt, drei Ausstellungen und eine Kunstverkaufsausstellung eingerichtet, zwei Flohmärkte abgehalten, zwei Lesungen und drei Scherenschnittworkshops durchgeführt. Teilnahme an Fachveranstaltungen, Beteiligung an der Sammlerbörse sowie Sonderführungen zählten genauso zu den Aktivitäten wie die Edition von zwei Büchern.

Dass daneben auch noch die „normale" Museumsarbeit wie Inventarisierung und Aktualisierung des Zeitungs- und Fotoarchivs stattfand, ist beinahe selbstverständlich.Durch gutes Wirtschaften und auf Grund der vielen Veranstaltungen konnte der Verein, im Gegensatz zum Jahr 2015, diesmal eine positive Bilanz aufweisen.Da eine Neuwahl anstand, gab es auch einen Bericht über die abgelaufenen vier Funktionsjahre. Der Vorstand wurde einstimmig entlastet und neu gewählt. Dabei ergab sich eine kleine Veränderung:Ulli Pinter, die schon während des Jahres kooptiert worden war, ist nun neben Jiři Juda Obfrau-StV, Herbert Hüpfel legte seine Funktion als Obfrau-StV aus Alters- und Gesundheitsgründen zurück.Anschließend stellte die neue/alte Obfrau die Schwerpunkte für das Jahr 2017 vor, wie z.B. die große Scherenschnittausstellung, die zum 40. Todesjahr der Kierlinger Künstlerin Josefine Allmayer und zum 30. Jahr seit der Eröffnung des Museums gestaltet wird. Auch ein Buch mit Allmayers Scherenschnitten und dazu passenden Gedichten einer Zeitgenossin der Künstlerin wird editiert.Darüber hinaus wird das 30-jährige Jubiläum der Eröffnung der Museumsräumlichkeiten, voraussichtlich gemeinsam mit der Öffentlichen Bücherei, entsprechend gefeiert werden. Jedenfalls sind die Weichen für ein aktives, veranstaltungsreiches Jahr 2017 im Museum gestellt.