Was Klosterneuburg im Jahr 2016 bewegte

02.01.2017, 07:56 Uhr

Gesammelt wurde für ein KFZ-Kennzeichen, 5.043 Unterschriften sind eingegangen. Der Absatz der Aufkleber 'KG-KLBG1' zeigte, dass die Aktion Maßstäbe setzt.Die Bürgerinitiative veranstaltete einen Workshop und hämmerten Liegestühle und Bänke mit den Asylwerbern.Trotz aller Versuche, Land, Bund und Stadtgemeinde von einer Drittel-Lösung zu überzeugen, stand die Schließung fest.Die Bewohner wurden informiert, dass die Bauklassen im Bereich der alten Weidlinger Feuerwehr erhöht werden. Nicht nur, dass die Baudichte ab da 50 Prozent betragen wird, ist auch die Verkehrssituation betroffen.Im Alter von 67 Jahren ist Karikaturist Manfred Deix nach langer Krankheit in Weidling gestorben. Klosterneuburg trauerte und erinnerte sich.Beim Strandfest gab es neben Water-Flying-Fox einen Kletterfelsen, Rodeo-Bullriding, aber auch den 1. Fun-Triathlon und mehr. Eine weitere Neuerung waren zwei kleine Naturbühnen.Der Kritzendorf hat sich einem „Groß“-Projekt verschrieben: In seiner Werkstatt ist der größte, in Österreich jemals gebaute beziehungsweise auszubauende Yachtrumpf eingelangt.Dass die Stadt mit goldenen Wasserhydranten verschönert wurde, ist kein Geheimnis. Von 700 wurden 20 verschönert. Die Gemeinde möchte den Sprayer zur Instandhaltung verpflichten.Unbekannte Täter verübten einen Einbruch in einen Zigarettenautomaten bei der Kierlinger Trafik. Der Automat wurde in Brand gesetzt und Bargeld gestohlen."Alles ist anders geworden als erwartet und das ist gut so", erzählt Sabine Gösker von "Klosterneuburg hilft". Die Bürgerinitiative hat den NÖ Zukunftspreis gewonnen und damit 5.000 Euro.Der Plan des Verkehrsverbunds sieht bis zu 32 zusätzliche Züge in den Stoßzeiten vor. Weitere Neuerungen sind in Planung: Halte für Kritzendorf, Kierling und Weidling, Halbstundentakt der Sonntag-Züge, Busnetz und Ausbau der P&R-Anlagen.Weitere Artikel aus dem NÖ Zentralraum finden Sie hier