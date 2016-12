Weihnachtfest für Ungarn‐Flüchtlinge

16.12.2016, 13:48 Uhr

Am 23. Dezember 1956 war die ehemalige Pionierkaserne in der oberen Stadt Schauplatz einer historischen Weihnachtsfeier.

KLOSTERNEUBURG (red.) Am Sonntag, dem 23. Dezember 1956, fand in dem festlich geschmückten provisorischen Kirchenraum der Pionierkaserne eine Weihnachtsfeier für rund 350 Flüchtlinge, darunter mehrere Verwundete, statt. Neben Propst Gebhart Koberger nahmen Vertreter von Hilfsorganisationen und Vereinen an der Feier teil.Bürgermeister Georg Tauchner entbot namens der Stadt Klosterneuburg den ungarischen Festgästen den Weihnachts- und Neujahrsgruß mit den Worten:„Menschen von hüben und drüben feiern Weihachten. Das österreichische Volk reicht helfend die Hand über die Donau dem schwergeprüften ungarischen Volke.“

Historischer Hintergrund

Als die Klosterneuburger Kinder „Stille Nacht, heilige Nacht" anstimmten und die ungarischen Kinder, begleitet von ihrem Orchester „Bella", mit ungarischen Weisen antworteten, konnte niemand seine Rührung verbergen und viele Tränen flossen. Die anschließende Bescherung für die ungarischen Kinder war überaus reichlich. Der ungarische Pater Lukas und ein Dolmetscher dankten namens der Flüchtlinge allen Österreichern für die Weihnachtsfreude, wobei sie besonders das gute Herz und die große Menschlichkeit ihrer niederösterreichischen Gastgeberstadt hervorhoben. Im Hof der Pionierkaserne war ein großer Weihnachtsbaum aufgestellt worden und mit dem Absingen der ungarischen Nationalhymne nahm die Feier ihr Ende.Die Niederschlagung des ungarischen Volksaufstandes im November 1956 durch die kommunistischen Truppen der Sowjetunion hatte einen gewaltigen Flüchtlingsstrom zur Folge. Rund 180.000 Ungarn überquerten innerhalb weniger Wochen die österreichische Grenze. In Klosterneuburg wurde die rasch adaptierte Pionierkaserne in der Leopoldstraße vorerst als Durchgangslager eingerichtet und beherbergte bereits ab dem 5. November 600 Personen. Mitte November des Jahres 1956 kamen weitere 1000 Flüchtlinge nach Klosterneuburg. Die Unterbringung erfolgte zum größten Teil wieder in der Pionierkaserne aber auch im „Schwedenheim" in Weidling und in Privatquartieren.