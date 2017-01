Zu Fuß quer durch die Welt

27.01.2017, 00:00 Uhr

"Ich bin vor 44 Tagen in Köln gestartet und bin bisher etwa 1.000 Kilometer gelaufen", erzählt der 61-Jährige. Für ihn startete die Reise aber eigentlich schon früher – in seiner Heimat, in Südamerika. Den deutschen Namen hat er von seinem Vater bekommen, "mein Vater war aus Köln und im zweiten Weltkrieg sind meine Eltern nach Amerika geflüchtet."

Mit seinem Projekt, zwei Jahre lang durch die Welt zu gehen, wird er auch von der Initiative "Krebskranke Kinder München" unterstützt. Seine persönlichen Beweggründe sind klar: "Ich bin von der Geschichte – vor 11.000 Jahren sind tausende Menschen nach Amerika gekommen – fasziniert und ich dachte mir: Was diese Leute vor so vielen Jahren konnten, kann ich im Jahr 2017 auch." Doch der zweifache Vater hat noch einen Grund: "Hätte ich es jetzt nicht gemacht, würde ich es mit 80 auch nicht machen."Ohne Geld, nur mit einem 15 Kilogramm schweren Rucksack ist er unterwegs – doch Geld ist für ihn nicht wichtig. "Ich habe mein Geld in zu Hause gelassen, Geld ist für meine Reise nicht wichtig. Wenn ich Geld brauche für Essen oder einen Museumseintritt, arbeite ich ein paar Tage irgendwo mit. Schlafen tue ich in meinem Zelt im Freien." Doch genau da liegt auch wiederum das Problem des Amerikaners. "Ich bin geschichtlich sehr interessiert, gerade in Österreich gibt es viel anzusehen, gerade die kleinen Dörfer interessieren mich. Und das haltet mich auch bei meinem groben Zeitplan auf, aber das ist gut so", gesteht der Pensionist lächelnd.Da er nicht entlang Bundesstraßen geht, sondern lieber auf Feldwegen oder im Wald – "so lernt man das Land am Besten kennen" – kam er vor wenigen Tagen in Krems an. Er war am Weg nach Wien, "da hat mir jemand gesagt, ich soll entlang der Donau durch die Wachau nach Wien gehen – das wäre schön. Es war die richtige Entscheidung." So gesteht Hans Stoiber: "Noch zu Hause habe ich mir die Route angesehen und dabei ist mir Egon Schiele und Stift Klosterneuburg ins Auge gestochen. Ich wollte es sehen, dachte aber nie, dass ich hier vorbei komme." Eine Nacht verbrachte er in Zwentendorf (in dieser Nacht hatte es Minus 16 Grad), doch "das machte mir nichts." Nach dem Gespräch mit den Bezirksblättern besuchte er das Egon Schiele Museum, den Schwimmbad und das Stift Klosterneuburg, bevor er noch am selben Abend in Wien eintraf.Sein Zeitplan, in zwei bis zweieinhalb Jahren wieder zurück in Südamerika zu sein, könnte eng werden, denn "es gibt zu viele schöne Orte." Dahingegen steht seine Route schon fest: Köln - München - Wien - Bratislava - Budapest - Rumänien - Bulgarien (die genaue Stelle soll sein, wo die Donau in das Schwarze Meer mündet) - Georgien - Mongolei - Russland - Sibirien - Alaska - Kanada - Amerika - Südamerika.Um seine Familie und die Leute, die Stoiber kennen gelernt hatte, auf dem Laufenden zu halten, hat er sich etwas Besonderes überlegt: "Ich betreue eine Website im Internet, da poste ich Fotos und Texte wo ich gerade bin." Doch einsam ist der Südamerikaner nie: "Ich treffe viele Leute, die mit mir sprechen, die mich bewundern, mir viele Fragen stellen und vor allem auch viele, die mir helfen. Selbst wenn ich alleine bin, ist das in Ordnung."Auch mit Sprachen hat der Familienvater kein Problem, so erzählt er: "Ich spreche Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch und Dänisch. Außerdem lerne ich auf meine Reise jetzt Russisch."