ALTE MENSCHEN MIT DEMENZ UND SORGEKULTUR

… alt und weise möchte ich werden und unerschrocken. Eine eigensinnige Alte mit silbernen Haaren, ohne Strümpfe in lila Sandalen.Und Lachfalten möchte ich haben. Ganz viele … Anne Steinwart» Welches Bild haben wir vom hohen Alter?» Wie können wir gut miteinander umgehen?» Was heißt Demenzerkrankung und wo ist Unterstützung hilfreich?» Wie kann ich mit demenzkranken Menschen ins Gespräch kommen, dass sie sich verstanden fühlen?Diesen Fragen wollen wir uns an dem Abend stellen.

Wir können die Krankheit nicht ändern, wir können aber unsere Denkweise erweitern, so dass wir mit dem veränderten Verhalten besser umgehen können.ReferentinMonika Karl-Schild, Dipl. Gesundheits- u. Krankenschwester (DGKS), arbeitet im Palliativteam, ValidationsanwenderinTeilnahmebeitrag 8,-Telefonische Anmeldung aus organisatorischen Gründen bis1.3. unter 02263/6627 erbeten!