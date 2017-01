Eine Hommage an Nico Dostal

Operettengala im Rathaus Korneuburg

STADT KORNEUBURG. Am Sonntag, den 29. Jänner 2017, findet um 16 Uhr das Preisträger-Konzert des 30. Nico Dostal-Gesangswettbewerbes im großen Festsaal des Korneuburger Rathauses statt. Die Operettengala ist eine Hommage an den Korneuburger Komponisten Nico Dostal, unter anderem mit Daniel Foki (Bariton / 1. Platz), Jenifer Lary (Sopran / 2. Platz) und Andrea Purtic (Mezzosopran / 3. Platz). Durch das Programm führt Sie Tenor Ernst Lintner, Margit Fussi sorgt für die Klänge am Klavier.

Karten gibt es im Bürgerservice Korneuburg und unter Tel. 02262 / 700 411.