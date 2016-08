EROS 2016 - provokant-natürlich-interessant (Aktausstellung inkl. live Aktzeichnen)

Ausstellung von Johannes Hickelsberger, Manfred Mikysek, Wolfgang Peterl und Dieter Thomas Poindl im Festsaal Langenzersdorf.

Ein besonderer Event erwartet Sie bei der 4. Vernissage aus dem Zyklus EROS.

Die vier Kunstschaffenden zeigen ihre neuesten Kreationen zum Thema:

„provokant-natürlich-interessant“

„Wir laden Sie ein, die Entstehung einer Aktzeichnung live mitzuerleben.

Oder schlüpfen Sie selbst in die Rolle des Künstlers!“

Zeichen-Material steht zur Verfügung.

„Begeben Sie sich in das Spannungsfeld von Künstler, Modell, Beobachter und finden Sie Ihre persönliche Position“.

Empfinden Sie es provokant?

Ist es so gemeint?

Was denken Sie?

Im Anschluss laden wir zu einem kleinen Imbiss inkl. musikalischer Umrahmung ein.



Vernissage: Do, 01.Sept. 2016, 19:00



Öffnungszeiten:

Sa. 03.09. von 14-17:00

So. 04.09. von 14-17:00