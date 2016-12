AT

STOCKERAU. Auch in Stockerau kann man sich am 24. Dezember 2016 das Friedenslicht abholen. Die Jugend der Freiwilligen Feuerwehr Stockerau bringt es, gemeinsam mit dem Christkind, um 10 Uhr zum Adventmarkt am Sparkassaplatz. Als kleine Stärkung gibt es Kekse noch dazu.