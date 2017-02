Leitzersdorf: Gasthaus Greil |

Multivisionsvortrag von Gertraud und Harald Mejstrik

LEITZERSDORF. Am Samstag, den 18. Februar 2017, erzählen Gertraud und Harald Mejstrik um 19 Uhr im Gasthaus Greil über ihre einmalige Reise mit dem Wohnmobil durch die Türkei. In Wort und Bild erfährt der Zuschauer nicht nur Interessantes über Land und Leute, sondern reist mit den Gastgebern auch in Gebiete, die die nächsten 10 bis 15 Jahre wohl nicht besucht werden können.

Die Einnahmen aus dem Vortrag (freiwillige Spende) kommen dem Bildungsprojekt "Friends of Lingshed" zu Gute.