Patrizia Ferrara - LIVE im QUBE

Korneuburg : QUBE Music Lounge |

Wir freuen uns auf die wundervolle Patrizia FERRARA!



Die Sängerin und Komponistin Patrizia Ferrara erzählt in Ihren Liedern persönliche Geschichten und erweckt dabei große Emotionen. Ihr elegantes Auftreten erinnert an die wunderbare Zeit des «dolce vita», auch ihre familiären Wurzeln liegen in Italien. Ihre Lieder führen uns in eine kultivierte Welt zwischen «Sing a Song Writing» und «Easy listening Jazz», die Leichtigkeit und Eleganz der Komposition besticht sofort und Ihre samtige Stimme erinnert an eine moderne «Billie Holliday». Die Arrangements sind kompromisslos sparsam und klar und bringen so ihre Songs und ihre Stimme optimal zur Geltung.